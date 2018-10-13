هدف مباراة ألمانيا وهولندا.. فان ديك يضع الطواحين في المقدمة (فيديو)

سجل فيرجيل فان ديك الهدف الأول لمنتخب هولندا في شباك ألمانيا، في المواجهة التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب “يوهان كرويف آرينا” معقل أياكس أمسترداد الهولندي، ضمن منافسات الجولة الثالثة في المجموعة الأولى بمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

-???? هدف فان دايك قبل قليل في شباك المنتخب الالماني .. pic.twitter.com/DZKSLHGm5I — LFC MEDIA (@LFCMEDIA1) October 13, 2018

ويتصدر منتخب فرنسا الذي تغلب في الجولة الماضية على هولندا بنتيجة 2 – 1، جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، يليه منتخب ألمانيا في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بينما يحتل منتخب هولندا المركز الثالث والأخير دون رصيد، علمًا بأن منتخب فرنسا خاض مباراتين، بينما خاض ألمانيا وهولندا مباراة وحيدة.

الإثارة والمتعة سيكونا عنوان مباراة هولندا وألمانيا في ظل الدوافع التي يمتلكها كلاً منهما لتحقيق الفوز، للمحافظة على آمالهما في التأهل لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية في يونيو المقبل، حيث يصعد صاحب المركز الأول إلى المربع الذهبي، في حين يهبط صاحب المركز الثالث والأخير إلى المستوى الثاني في النسخة المقبلة في البطولة.

ويلتقى منتخب ألمانيا مع فرنسا بالعاصمة “باريس” الثلاثاء المقبل، قبل أن يستضيف منتخب هولندا فى نوفمبر المقبل.