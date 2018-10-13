مباراة هولندا وألمانيا.. كيف يدور صدام الماكينات والطواحين في دوري الأمم الأوروبية؟

تتجه الأنظار، اليوم السبت، لمتابعة المواجهة النارية، التي تجمع بين منتخب هولندا وضيفه ألمانيا على ملعب يوهان كرويف آرينا، في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى للمستوى الأول، ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويحتل منتخب ألمانيا المركز الثاني برصيد نقطة واحدة خلف فرنسا صاحبة الصدارة برصيد 4 نقاط، ويبقى منتخب هولندا في المركز الأخير بلا نقاط.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة.

وتبث المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

وتستعرض شبكة “إرم نيوز” أبرز ملامح مواجهة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية، فإلى السطور التالية:

تاريخ المواجهات

أقيمت 10 مواجهات بين منتخبي ألمانيا وهولندا على المستوى الرسمي.

وفاز منتخب ألمانيا 4 مرات مقابل انتصارين لهولندا و4 تعادلات، وسجل المانشافت 15 هدفًا مقابل 14 هدفًا لصالح الطواحين.

ومن أشهر مباريات الألمان ضد الهولنديين نهائي كأس العالم 1974 الذي انتهى بفوز المانشافت بنتيجة 2/1، ونصف نهائي أمم أوروبا 1988 الذي حسمته هولندا بنفس النتيجة.

وانتهت آخر مباراة بين المنتخبين بفوز ألمانيا على هولندا في أمم أوروبا 2012 بنتيجة 2/1.

انتفاضة الطواحين

يبحث منتخب هولندا عن انتفاضة على مستوى البطولة بحصد أول فوز لإعادة آماله في المنافسة على خطف الصدارة أو على المستوى العام بعودة كرة الطواحين الجميلة مع المدير الفني رونالد كومان.

ويعتمد منتخب الطواحين الهولندية على طريقة 3-4-2-1، ويراهن كومان على الحارس غاسبر سيليسين، وأمامه الثلاثي دالي بليند وماتياس دي ليخت والقائد فيرجيل فان ديك.

وفي خط الوسط، يعوّل المنتخب الهولندي على الرباعي فرانكي دي يونغ ودافي بروبير كثنائي ارتكاز والظهيرين دينزيل ديمفريس وباتريك فان أنهولت أو ريان بابل.

ويعتمد كومان على الثنائي في صناعة اللعب كيونكي بروميس وجورجينهو فاينالدوم وأمامهما ممفيس ديباي في خط الهجوم.

وأكد هيثم فاروق، مدافع فينورد الهولندي الأسبق لشبكة “إرم نيوز” أن منتخب هولندا يعيش مرحلة تجديد الدماء مع المدرب كومان الذي يحاول إعطاء الصبغة الدفاعية على أداء الطواحين.

وأضاف “منتخب هولندا لم يعد يملك المواهب الاستثنائية التي جعلت الجميع يعشق الكرة الهولندية على مر العصور، وبالتالي فكومان له دور مهم وكبير من أجل تحقيق التوازن التكتيكي”.

أسلحة الماكينات

ويعتمد منتخب ألمانيا مع مديره الفني يواكيم لوف على أسلحته بعد صدمة الخروج المبكر من بطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا.

ويعوّل المنتخب الألماني مع لوف على طريقة 4-3-3 بوجود الحارس مارك تير شتيغن، وأمامه رباعي الدفاع جيروم بواتينغ ونيكلاس سولي وماتياس جينتر ونيكو شولز.

ويعتمد لوف على لاعب الارتكاز جوشوا كيميتش بمجهوده الوافر مع ثنائي الوسط الذي يجيد التمرير توني كروس وإلكاي غوندوغان مع المثلث الهجومي ليروي ساني وتوماس مولر أو يوليان دراكسلر مع رأس الحربة تيمو فيرنر.