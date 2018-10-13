النرويج تجتاز سلوفينيا.. وجبل طارق يهزم أرمينيا في دوري الأمم الأوروبية 

اجتاز المنتخب النرويجي اليوم السبت ضيفه السلوفيني بهدف نظيف، في الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثالث من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وجاء هدف الفوز والمباراة الوحيد عن طريق أولي كريستيان سيلنايس في الدقيقة 45.

بذلك، ارتفع رصيد النرويج إلى 6 نقاط في الوصافة بفارق الأهداف خلف بلغاريا، بينما تذيلت سلوفينيا الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وقد انتزع منتخب جبل طارق، فوزًا ثمينًا من مضيفه أرمينيا بهدف نظيف في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بدوري القسم الرابع للبطولة.

ويدين منتخب جبل طارق بالفضل في هذا الفوز لجوزيف تشبولينا الذي سجل هدف اللقاء الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 50.

بذلك، ارتفع رصيد جبل طارق إلى 3 نقاط في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف أرمينيا.

وفي المجموعة الأولى، فاز منتخب جورجيا على أندورا بهدفين دون رد، بينما تعادل منتخب لاتفيا مع كازاخستان بهدف لكل منهما.

بذلك، يتصدر منتخب جورجيا الترتيب برصيد 9 نقاط بفارق سبع نقاط عن منتخبات لاتفيا وكازاخستان وأندورا.

ويعتمد نظام البطولة على تقسيم المنتخبات الأوروبية إلى 4 مستويات، وتم تصنيفها بحسب ترتيبها في تصنيف (يويفا) للمنتخبات، حيث يحتوى التصنيف الأول على المنتخبات الأعلى تصنيفًا وهكذا.

وتم تقسيم كل تصنيف إلى عدد من المجموعات، تضمنت كل مجموعة 3 أو 4 منتخبات بحسب عددها في التصنيف، ووضع المنتخبات في المجموعة على أساس التصنيف الخاص باليويفا.