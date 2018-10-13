سانشو ينتزع إعجاب رفاقه بعد مشاركته في مباراة إنجلترا وكرواتيا بدوري الأمم الأوروبية

قدم الشاب جادون سانشو ما يكفي لانتزاع إعجاب زملائه في المنتخب الإنجليزي في 12 دقيقة من مشاركته الأولى ضد كرواتيا، في دوري الأمم الأوروبية، أمس الجمعة، وتلقى إشادتهم.

وشارك اللاعب، البالغ عمره 18 عامًا، بدلًا من رحيم سترلينغ في المواجهة التي أقيمت دون جماهير؛ بسبب عقوبة ضد كرواتيا بعد هتافات عنصرية في تصفيات بطولة أوروبا 2016.

ولم يستطع سانشو قيادة إنجلترا لهز الشباك في التعادل دون أهداف، لكن الجناح أظهر إمكاناته الكبيرة التي أقنعت بروسيا دورتموند بالتعاقد معه قادمًا من مانشستر سيتي في العام الماضي.

وأبلغ هاري كين، قائد المنتخب، شبكة “سكاي سبورتس” التلفزيونية “أنه رائع.. أوجه التهنئة له على مشاركته الأولى. أعتقد أنه ترك بصمته.

“كان رائعًا في التدريب، ويجب عليه أن يواصل العمل الجاد واللعب، وأنا واثق من أنه سيملك مستقبلًا مشرقًا للغاية”.

وأصبح سانشو أول لاعب مولود في القرن الجديد يلعب لمنتخب الكبار.

وبعمر 18 عامًا و201 يوم، أصبح ثاني أصغر لاعب يلعب أول مباراة رسمية مع إنجلترا، بعد دنكان إدواردز الذي كان يبلغ 18 عامًا و183 يومًا في أبريل/ نيسان 1955 عندما لعب ضد اسكتلندا.

ويأمل إيريك داير، الذي سدد هو وكين زميله في توتنهام هوتسبير في إطار المرمى، في أن يلعب سانشو مع المنتخب الوطني لفترة طويلة.

وأضاف لاعب الوسط: “أعتقد أنه كان رائعًا عندما شارك. لعب بشكل مباشر ومن الناحية الفنية فهو موهوب. أتمنى أن يكون جزءًا من المنتخب الإنجليزي في المستقبل لو واصل الاجتهاد في العمل”.

ولدى كل من إنجلترا وكرواتيا نقطة واحدة في المجموعة الرابعة للدرجة الأولى، خلف إسبانيا التي تملك ست نقاط.

وربما يحصل سانشو على فرصة أخرى لإثارة الإعجاب، عندما تحل إنجلترا ضيفة على إسبانيا في دوري الأمم في إشبيلية، يوم الإثنين.