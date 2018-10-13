رسميًا.. تيري هنري مدربًا لموناكو (صورة)

أعلن نادي موناكو الفرنسي، اليوم السبت، رسميًا، تعيين تييري هنري مدربًا له خلفًا ليوناردو غارديم.

وقال موناكو في بيان نشره على حسابه في موقع “تويتر”: “يعلن نادي موناكو تعيين تييري هنري مدربًا له بعقد مدته 3 مواسم حتى يونيو 2021”.

وأضاف النادي الفرنسي “سينضم إلى طاقم هنري كل من جواو كارلوس فالادو ترالهاو، ومدرب فريق U23 في بنفيكا، وباتريك كوامي أمبادو، مدرب أكاديمية آرسنال”.

ونقل موقع موناكو عن هنري قوله: “”في المقام الأول أود أن أشكر موناكو على إتاحة الفرصة لي لتدريبه، هذا شيء خاص بالنسبة لي. أنا سعيد جدًا بالعودة إلى موناكو وأنا عازم جدًا على مواجهة التحديات التي تنتظرنا. لا أستطيع الانتظار للقاء اللاعبين لبدء العمل معًا”.

من جهته قال فاديم فاسيلييف، نائب رئيس موناكو والرئيس التنفيذي: “إن معرفة هنري بكرة القدم وشغفه باللعبة، ومعاييره العالية والتزامه بألواننا يجعل ترشيحه حقيقة واقعة، هنري يدرك المهمة التي تنتظره ويتوق لبدء عمله الجديد. يمكنه الاعتماد على ثقتنا وكل دعمنا لتقديم ديناميكية جديدة للفريق وتنفيذ مهمته”.

ويعود هنري، البالغ من العمر 41 عامًا، إلى موناكو حيث لعب للفريق بين 1993 و1999، وشارك معه في 141 مباراة، سجل فيها 28 هدفًا، وفاز مع الفريق بلقب الدوري الفرنسي موسم 1996/1997.

ولعب هنري لأندية موناكو ويوفنتوس وآرسنال وبرشلونة ونيويورك ريد بولز، وكان مع فرنسا عندما فازت بكأس العام 1998.

وعمل هنري مساعدًا للإسباني روبيرتو مارتينيز مدرب بلجيكا منذ العام 2016، وأسهم في قيادته للتتويج بالمركز الثالث بكأس العالم 2018 في روسيا قبل نحو 3 أشهر.