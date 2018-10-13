تييري هنري على أعتاب موناكو

ذكرت صحيفة “ليكيب ” الفرنسية أن فريق موناكو اتفق بشكل نهائي مع الفرنسي تييري هنري ليكون مدربًا جديدًا للفريق خلفًا للبرتغالي ليوناردو غارديم، الذي أُقيل من منصبه بسبب سوء النتائج في الموسم الجديد إذ حقق الفريق بداية سيئة وفاز في مباراة واحدة من 12 مباراة رسمية.

وبحسب الصحيفة الفرنسية فإن أسطورة آرسنال السابق والفائز بكأس العالم 1998، وأمم أوروبا 2000 برفقة المنتخب الفرنسي سيوقع عقده اليوم السبت، وسيقدم لوسائل الإعلام اللثنين القادم ليبدأ مشواره كمدرب لأول مرة في مسيرته.

وحضر تييري هنري فوز منتخب بلجيكا على سويسرا 2/1 في كأس الأمم الأوروبية كمساعد لمدرب منتخب بلجيكا الإسباني روبيرتو مارتينيز، وبحسب الصحافة الفرنسية فإن لاعب برشلونة السابق سيودع الطاقم التقني واللاعبين في منتخب بلجيكا قبل السفر لإمارة موناكو لتوقيع العقد.

قادر على النجاح

وقال روبيرتو مارتينيز بعد الفوز على سويسرا 2/1: “هل هنري سيرحل؟ أنتم تملكون المعلومة أكثر منّي، كنا نعرف أنه سيرحل سواء يوم السبت أو بعد أسبوع أو 6 أشهر، هيّأ معنا اللقاء وقدّم خبرته للجميع، يملك إعجاب الجميع وحين سيرحل له منّا كل الدعم”.

وأضاف مدرب منتخب بلجيكا: “انتقال المدربين يجب علينا تقبله، تيري هنري يملك كل المؤهلات ليكون مدربًا كبيرًا وناجحًا، وسيكون كذلك وبسرعة”.

وأكد روبيرتو مارتينيز أن تيري هنري قدّم الكثير للمجموعة الذهبية في بلجيكا للتطور والتقدم والحصول على أفضل إنجاز في تاريخ البلد، وهو المركز الثالث في كأس العالم وقال: “بفضل الكثيرين وبفضله تمكنت هذه المجموعة من أن تحصل فعليًا على لقب الجيل الذهبي لبلجيكا”.

وبعودته لموناكو يكون تيري هنري عاد لبدايته كلاعب حيث لعب أول موسم احترافي 1994/1995، وظل 5 مواسم قبل الرحيل ليوفنتوس ومنها لآرسنال الذي تحول لهدافه التاريخي وأسطورته، كما لعب لبرشلونة وتُوج معه بلقب دوري أبطال أوروبا العام 2009 والتي شهدت فوز الفريق الإسباني بسداسية تاريخية.