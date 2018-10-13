موعد مباراة هولندا وألمانيا اليوم في دوري الأمم الأوروبية

يحل المنتخب الألماني ضيفًا على هولندا، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة A1، ضمن بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتقام المباراة على ملعب يوهان كرويف آرينا، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة.

ويملك منتخب ألمانيا نقطة من تعادل سلبي مع فرنسا، في حين لا يملك منتخب هولندا أي نقطة بخسارته أمام فرنسا 1/2.

وسبق أن لعب المنتخبان 10 مباريات رسمية بينهما، فاز المنتخب الألماني في 4 مباريات، مقابل فوزين لهولندا و4 تعادلات.

وتقام بطولة دوري أمم أوروبا، مرة واحدة كل عامين، ويشارك فيها 55 منتخبًا للدول الأعضاء باليويفا.

وتقسم الفرق المشاركة على 4 مستويات، وذلك طبقًا لمعاملات “اليويفا” بالنسبة لكل فريق، في حين تقسم منتخبات كل مستوى على مجموعات.

وعقب انتهاء المواجهات في كل مستوى بنظام الذهاب والإياب، تصعد المنتخبات متصدرة المجموعات إلى المستوى الأعلى، وتهبط المنتخبات صاحبة المركز الأخير إلى المستوى الأدنى.

وتلعب المنتخبات الأربعة الأوائل في كل مستوى، دورة مجمعة؛ لتحديد بطل هذا المستوى، بينما تتنافس الفرق الأربعة الأوائل في المستوى الأول على اللقب.

وانطلقت النسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا، الخميس، وتنتهي في يونيو 2019.