دوري الأمم الأوروبية.. إنجلترا تتعادل مع كرواتيا وبلجيكا تتخطى سويسرا

انتزع المنتخبان الإنجليزي والكرواتي، أول نقطة لهما في بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بتعادلهم سلبيًا في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة لدوري القسم الأول للبطولة القارية.

وأضاع لاعبو الفريقين العديد من الفرص خلال شوطي المباراة ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

بذلك، انتزع المنتخبان الإنجليزي والكرواتي أول نقطة لهما، حيث يتصدر المنتخب الإسباني الترتيب برصيد 6 نقاط.

ويعتمد نظام البطولة على تقسيم المنتخبات الأوروبية إلى 4 مستويات، وتم تصنيفها بحسب ترتيبها في تصنيف (يويفا) للمنتخبات، حيث يحتوي التصنيف الأول على المنتخبات الأعلى تصنيفًا وهكذا.

وتم تقسيم كل تصنيف إلى عدد من المجموعات، تضمنت كل مجموعة 3 أو 4 منتخبات بحسب عددها في التصنيف، ووضع المنتخبات في المجموعة على أساس التصنيف كذلك الخاص باليويفا

لوكاكو يقود بلجيكا لثاني الانتصارات في دوري الأمم الأوروبية

قاد روميلو لوكاكو مهاجم منتخب بلجيكا، فريقه لتحقيق الانتصار الثاني على التوالي في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وفاز على ضيفه السويسري بهدفين لهدف في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية لدوري القسم الأول للبطولة القارية.

لم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهم خلال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

ومع حلول الدقيقة 58 بادر البلجيكيون بالتسجيل عبر لوكاكو، إلا أن المنتخب السويسري أدرك التعادل في الدقيقة 76 عن طريق ماريو جافرانوفيتش.

وبعد أن كانت المباراة في طريقها للتعادل، أضاف لوكاكو الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 84.

بذلك، ارتفع رصيد بلجيكا إلى 6 نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد سويسرا عند 3 نقاط في الوصافة.