شاهد.. يوسين بولت يسجل أول هدفين بعد تحوله للاعب كرة قدم (فيديو)

سجل العداء الجامايكي السابق يوسين بولت، أول أهدافه في ملاعب كرة القدم، اليوم الجمعة، بعدما أحرز ثنائية قاد بها فريق سنترال كوست مارينرز الأسترالي، للفوز 4/0، على فريق الدرجة الثانية ماكارثر ساوث ويست يونايتد، في مباراة خيرية.

وشارك بولت، الذي يبلغ من العمر 32 عامًا، ضمن التشكيل الأساسي لفريق مارينرز، للمرة الأولى خلال الفترة التجريبية التي يقضيها حاليًا ضمن صفوف الفريق، تمهيدًا لبداية مسيرة احترافية في عالم كرة القدم.

ويتواجد يوسين بولت ضمن صفوف مارينرز منذ أغسطس، حيث يلعب كمهاجم، وقد أضاع العديد من الفرص قبل أن يفتتح سجله التهديفي اليوم.

وجاء الهدف الأول لبولت في الدقيقة 56، إذ راوغ أحد المدافعين ثم سدد كرة قوية بقدمه اليسرى في الشباك.

وأضاف بولت الهدف الثاني عند الدقيقة 67، مستغلًا ارتباكًا دفاعيًا للفريق المنافس، ليغادر بعدها الملعب في الدقيقة 75.

وبولت حصد 8 ميداليات ذهبية في سباقات 100 متر و200 متر و4×100 متر في 3 دورات أولمبية متتالية.

Here it is, @usainbolt, the footballer, scores his maiden Mariners goal. What a moment! Don’t think limits! ⚡️ #SWSvCCM #CCMFC ????@FOXFOOTBALL pic.twitter.com/X7zrqmrYCZ

— Central Coast Mariners (@CCMariners) ١٢ أكتوبر ٢٠١٨