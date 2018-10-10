يوسين بولت جاهز لبدء مسيرته الكروية مع كوست مارينرز الأسترالي

من المقرَّر أن يشارك يوسين بولت، البطل الأولمبي السابق في ألعاب القوى، ضمن خط هجوم فريق سنترال كوست مارينرز المنافس في دوري المحترفين الأسترالي لكرة القدم، في مباراة ستقام، بعد غد الجمعة.

وقال الجاميكي بولت إن “مستقبله كلاعب كرة قدم قد يكون على المحك”.

ويسعى العداء الجاميكي، البالغ عمره 32 عامًا، والفائز بثماني ميداليات ذهبية أولمبية للتحول من نجم عالمي على صعيد منافسات العَدْو إلى لاعب كرة قدم محترف، ويأمل في التوقيع على عقد مع مارينرز قبل انطلاق موسم 2018-2019 في دوري الأضواء.

وكان الظهور الأول لبولت مع مارينرز أمام فريق للهواة يوم الـ 31 من أغسطس/ آب الماضي عندما شارك كبديل في الدقيقة الـ 72 وبدا أنه يفتقر للياقة البدنية والمهارات اللازمة للاعب محترف.

وقال بولت، اليوم الأربعاء: “سيتحدَّد هذا.. وكل ما يتعلق بما يريد النادي القيام به على مستوى مسيرتي لذا فإن هذه مباراة في غاية الأهمية.

“تحسَّن مستواي لكنك لا تدري إلى أي مستوى وصلت حتى تخوض مباراة رسمية لذا فإن علي أن أشارك لأرى ما يمكنني فعله وما إذا كنت سأستمر أم لا.

“ابذل قصارى جهدي وأقدم كل ما في وسعي.. علي أن ألعب الآن وأقدم كل ما في وسعي”.

وقال بولت إن المدرب مايك مولفي أخبره أنه من المحتمل أن يبدأ المباراة، يوم الجمعة المقبل، أمام فريق ماكارثر ساوث وست يونايتد على استاد كامبل تاون سبورتس وأنه سيلعب في مركز أكثر ميلًا للهجوم من ظهوره الأول.

وقال بولت: “قال إنه يريدني أن العب في مركز أكثر هجومية”.