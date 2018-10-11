روبيرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا يثير الغموض حول اقتراب تييري هنري من تدريب موناكو

أكد الإسباني روبيرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا أن النجم الفرنسي السابق تييري هنري سيكون متواجدًا بجانبه كمساعد خلال مباراة سويسرا المقرر غدًا الجمعة في دوري الأمم الأوروبية.

وأقال موناكو الفرنسي اليوم مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم، وتشير كل التوقعات لتعويضه بنجم آرسنال وبرشلونة السابق، الفرنسي تييري هنري المساعد الحالي لمدرب منتخب بلجيكا.

وقال مارتينيز:”لا شيء جديد يهم مستقبله سوى أن الشائعات هذه المرة تتحدث عن موناكو الفريق الذي بدأ فيه مسيرته كلاعب”.

وأضاف مدرب المنتخب البلجيكي:”أضمن لكم أنه سيكون معنا خلال مباراة سويسرا، وسنهيّئ هذا اللقاء المهم لمجموعتنا من أجل التنافس على اللقب المهم، وبعده ربما يومًا ما ستكون لديكم الحقيقة حول وجهة تيري هنري”.

وأكد مارتينيز أن السؤال عن مستقبل هنري يجب أن يوجَّه بعد مواجهة سويسرا دون أن يؤكد بقاءه مساعدًا له لغاية لقاء هولندا المقرر الثلاثاء المقبل.