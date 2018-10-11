موناكو يقيل مدربه ليناردو جارديم

أقال موناكو المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم مدربه ليوناردو جارديم اليوم الخميس، بعد بداية سيئة للموسم تركت وصيف البطل الموسم الماضي في المركز الـ 18 بين 20 فريقًا.

وبعد الفوز 3-1 خارج الأرض على نانت في الجولة الافتتاحية للموسم، لم يحقق موناكو أي انتصار في مبارياته الثماني التالية في الدوري، وخسر مباراتيه في دوري أبطال أوروبا.

وقال موناكو في بيان “أنهى موناكو تعاونه مع ليوناردو جارديم”.

وقال البرتغالي جارديم “أنا ممتن وفخور بتدريب موناكو لأكثر من أربع سنوات. بذلت دائمًا قصارى جهدي وعملت بحماسة. حققنا عدة انتصارات رائعة معًا ستظل دائمًا في ذاكرتي”.

إلى ذلك، قالت لجنة الانضباط في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الخميس، إنها عاقبت الإيطالي أندريا راجي مدافع موناكو بالإيقاف لخمس مباريات بعد طرده خلال الهزيمة أمام ستاد رين يوم الأحد.

وطُرد راجي في نهاية الشوط الأول بعد أن دفع بيده وجه كليمو جرينييه أثناء ركلة ركنية. وتركت خسارة موناكو 2-1 وصيف البطل الموسم الماضي في المركز الـ 18 بين 20 فريقًا وأعلن النادي إقالة مدربه ليوناردو جارديم اليوم الخميس.

وعوقب بريسنل كيمبمبي مدافع باريس سان جيرمان بالإيقاف لثلاث مباريات عقب طرده في الشوط الأول خلال فوز حامل اللقب 5-صفر على أولمبيك ليون بسبب مخالفة عنيفة ضد تانجي ندومبيلي.

وحصل كيمبمبي، الذي سيتضمن إيقافه مباراة قمة ضد أولمبيك مرسيليا، على إنذار في البداية قبل طرده عقب استشارة حكم الفيديو المساعد.

وأوقف ماركوس تورام لاعب جانجون لأربع مباريات بسبب طرده في التعادل 1-1 مع مونبلييه عندما وجَّه ضربة بالمرفق للاعب منافس، وهو قرار آخر تم اتخاذه بعد استشارة حكم الفيديو المساعد.