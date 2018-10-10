كوكورين ومامايف لاعبا منتخب روسيا يواجهان إجراء انضباطيًا بعد شجار في مقهى

يواجه ثنائي منتخب روسيا لكرة القدم ألكسندر كوكورين وبافل مامايف اجراء انضباطيًا من نادييهما ووزارة الداخلية بعد مهاجمة شخص بمقعد خلال مشاجرة في مقهى في موسكو، يوم الاثنين.

وألقي القبض على كوكورين، مهاجم زينيت سان بطرسبرغ، ومامايف، لاعب وسط كراسنودار، أمس الثلاثاء، بعد أن اعتديا على دينيس باك المسؤول في وزارة الصناعة والتجارة بمقعد، وفقًا لتقارير في وسائل إعلام روسية.. وكشفت كاميرات المراقبة الواقعة.

وقال زينيت: “ندين بشدة أفعال كل الذين اشتركوا في هذه الواقعة، والتي سببت غضبًا في نادينا ونحن في انتظار التقييم القانوني من السلطات المعنية، لكن من وجهة نظر شخصية، يعد مثل هذا السلوك صادمًا بحق”.

وأضاف: “ندرس الآن ما هي العقوبة التي ستتخذ ضد اللاعب.. يشعر النادي والجماهير بخيبة أمل من تصرف أحد أبرز لاعبي كرة القدم في البلاد بهذه الطريقة”.

وأدان كراسنودار سلوك مامايف، وقال إنه يدرس وسائل إنهاء عقده.

وشارك كوكورين في 48 مباراة دولية مع منتخب روسيا؛ لكنه غاب عن كأس العالم هذا العام بسبب الإصابة. ومثل مامايف المنتخب الروسي 15 مرة.

وتغلب زينيت 2-1 على كراسنودار في الدوري الروسي يوم الأحد الماضي.