روبير بيريس: فرنسا قادرة على الجمع مرة أخرى بين كأس العالم وبطولة أوروبا

قال روبير بيريس، لاعب وسط فرنسا السابق، إن الجيل الحالي من لاعبي المنتخب الوطني يمكنه تكرار إنجاز الجيل السابق بالفوز ببطولة أوروبا بعد عامين من التتويج بلقب كأس العالم.

وكان بيريس، البالغ 44 عاما، ضمن تشكيلة منتخب بلاده التي أحرزت كأس العالم لأول مرة في النسخة التي استضافتها فرنسا في 1998 مع زميله ديدييه ديشان الذي يدرب المنتخب الوطني حاليا.

بعدها بعامين نجحت فرنسا في إحراز بطولة أوروبا 2000، وقال بيريس إنه لا يوجد ما يمنع الجيل الحالي من تكرار هذا الإنجاز والفوز بالبطولة التي ستقام في 12 مدينة في مختلف أرجاء القارة في 2020.

وقال بيريس في مقابلة مع “رويترز”: “بطولة أوروبا ستكون الفرصة التالية للمدرب ديشان. يملك فريقا شابا يتميز بموهبة كبيرة وهو فريق جيد للغاية.

“الجميع يعرف الآن أسماء اللاعبين. يمكنه أن يضاعف المجد بالجمع بين لقبي كأس العالم وبطولة أوروبا”.

وأضاف بيريس الذي يزور الهند حاليا كسفير لرابطة الدوري الإٍسباني: “لكن الأمر سيكون صعبا لأنني أرى أن الفوز ببطولة أوروبا أكثر صعوبة وتعقيدا. لكن منتخب فرنسا أمامه فرصة جيدة للفوز باللقب بعد عامين”.

ويرى بيريس، الذي توقع فوز فرنسا بكأس العالم قبل انطلاق البطولة في يونيو حزيران الماضي في روسيا، أوجه تشابه بين جيله والجيل الحالي الذي توج باللقب.

وقال: “كان لدي شعور جيد بشأن الفريق هذا العام. هناك أوجه تشابه بين جيل 1998 وهذا الجيل. امتلكنا فريقا جيدا ومدربا ممتازا ولاعبين رائعين.

“ديدييه ديشان كان له دور كبير. حتى في 1998 كان له دور كبير. كان ربان سفينة الفريق. تحتاج للاعب مثله.

“من الناحية الفنية لم يكن بارزا لكنه كان يقاتل في الملعب”.

* بوغبا الحاسم

وسيكون بول بوغبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، أحد اللاعبين الذين سيعتمد عليهم ديشان بعد التألق في كأس العالم في روسيا.

ووفق تقارير إعلامية بريطانية توترت علاقة بوغبا مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو بعد أن انتقد اللاعب على ما يبدو أسلوب أداء الفريق.

وقال بيريس، إن بوغبا عليه أن يحاول إصلاح علاقته مع مدربه مورينيو ويعمل على تحسين أدائه في الملعب.

“الخيار الأفضل لبوغبا هو الامتناع عن التعليق تماما”.

وأضاف: “إنه لاعب عظيم. إذا كان مانشستر يونايتد أنفق مبلغا كبيرا لضمه فهذا لأنه لاعب جيد.

“ربما لا تكون علاقته جيدة مع المدرب لكنه لاعب محترف. من المهم جدا بالنسبة له أن يركز على مانشستر يونايتد وأن يركز على أدائه داخل الملعب.

وأوضح: “عليه أن يمتنع عن التعليق نهائيا في الوقت الحالي. عليه أن يلعب كرة القدم ويغادر الملعب. هذه نصيحتي لبول بوغبا”.

ورغم اعتراف بيريس بوجود أوجه تشابه بين الجيلين لكنه رفض أن تكون الموهبة محل تساؤل أو مقارنة.

وقال: “الجيل الحالي ليس أفضل منا. جيل 1998 كان أفضل بكثير.

“لعبنا مع زين الدين زيدان .. كان أداء الفريق في غاية الروعة والكفاءة”.