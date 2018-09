مباراة فرنسا ضد هولندا.. نجوم الديوك يحتفلون مع الجماهير بلقب كأس العالم (فيديو وصور)

احتفلت جماهير ملعب فرنسا بأبطالها الفائزين بكأس العالم في روسيا 2018 بعد الفوز في النهائي على كرواتيا 4-2، عقب اللقاء الذي جمعهم بمنتخب هولندا في إطار الجولة الثانية من دوري المجموعات في دوري الأمم الأوروبية، مساء الأحد.

وفاز منتخب فرنسا 2-1 باللقاء وبعده حمل العميد هوغو لوريس، الذي غاب عن اللقاء للإصابة كأس العالم لوسط الملعب وبدأت الاحتفالات الجماهيرية بأبطال العالم.

????| Umtiti during the France World Cup presentation. Drip

واستغلت الجماهير الاحتفالات لتذكير نجم وسط تشيلسي، نغولو كانتي، بمحاصرته للنجم ليونيل ميسي خلال لقاء دور ال16 والذي انتهى لصالح فرنسا 4-3.

وهتفت الجماهير للاعب: “هو صغير، هو لطيف، لكنه أخفى ليونيل ميسي”.

من جهة أخرى فك أوليفييه جيرو قلب هجوم تشيلسي نحس 10 لقاءات دون تسجيل أهداف مع منتخب بلاده وسجل هدف الفوز أمام هولندا ليخفف الانتقادات التي تعرض لها مؤخرًا.

Here's Tottenham Hotspur captain and goalkeeper Hugo Lloris lifting the WorldCup for France this evening at the Stade de France.

????????????#THFC #COYS #FRANED

