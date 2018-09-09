هدف مباراة فرنسا وهولندا.. مبابي يتقدم للديوك (فيديو)

تقدم الفرنسي كليان مبابي بهدف لصالح منتخب بلاده في شباك هولندا خلال مباراة الفريقين في دوري الأمم الأوروبية.

وقابل مبابي عرضية زميله ووضع فرنسا في المقدمة خلال الدقيقة 14 من عمر المباراة.

دوري الامم الأوروبية | { فرنسا 1 × 0 هولند } – هدف فرنسا الأول ..#NationsLeague pic.twitter.com/D27V87QueZ — أهداف المباريات (@LiveGoal01) ٩ سبتمبر ٢٠١٨

وهذه ثاني مباراة للمنتخب الفرنسي منذ تتويجه بكأس العالم 2018 في روسيا، قبل أقل من شهرين، وكان قد تعادل مع ألمانيا، سلبيًا، في الجولة الأولى.

ويسعى المنتخب الهولندي لحضور قوي أمام بطل العالم، خاصة أنه فشل في التأهل إلى المونديال الروسي.

وتقام بطولة دوري أمم أوروبا، مرة واحدة كل عامين، ويشارك فيها 55 منتخبًا للدول الأعضاء باليويفا.

وتقسم الفرق المشاركة إلى 4 مستويات، وذلك طبقًا لمعاملات “اليويفا” بالنسبة لكل فريق، في حين تقسم منتخبات كل مستوى إلى مجموعات.