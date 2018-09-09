القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية

يلاقي المنتخب الفرنسي منافسه الهولندي، اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة A1، في دوري الأمم الأوروبية

وتبث المباراة على قناة beIN SPORTS HD 2، بصوت المعلق يوسف سيف.

وهذه ثاني مباراة للمنتخب الفرنسي منذ تتويجه بكأس العالم 2018 في روسيا، قبل أقل من شهرين، وكان قد تعادل مع ألمانيا، سلبًا، في الجولة الأولى.

ويسعى المنتخب الهولندي لحضور قوي أمام بطل العالم، خاصة أنه فشل في التأهل إلى المونديال الروسي.

وتلعب مباراة فرنسا وألمانيا الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة، 22:45 بتوقيت الإمارات.

وتقام بطولة دوري أمم أوروبا، مرة واحدة كل عامين، ويشارك فيها 55 منتخبًا للدول الأعضاء باليويفا.

وتقسم الفرق المشاركة إلى 4 مستويات، وذلك طبقًا لمعاملات “اليويفا” بالنسبة لكل فريق، في حين تقسم منتخبات كل مستوى إلى مجموعات.