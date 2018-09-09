موعد مباراة فرنسا وهولندا اليوم في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

يصطدم منتخب فرنسا بنظيره الهولندي، مساء اليوم الأحد، بملعب “ستاد دو فرانس” بالعاصمة الفرنسية “باريس”، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى، فى بطولة دوري الأمم الأوروبية، والتي تضم أيضًا منتخب ألمانيا.

وكان منتخب فرنسا تعادل سلبيًا خارج ملعبه مع ألمانيا في المباراة التي جمعتهما، الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى، بينما يخوض منتخب هولندا مباراته الأولى في البطولة.

ويسعى منتخب فرنسا، بطل النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم التى أقيمت فى روسيا، لتحقيق الفوز وتقديم عرض قوي أمام نظيره الهولندي لمحو الصورة الباهتة التى ظهر عليها في مباراة ألمانيا، حيث افتقد اللاعبين لدقة التمريرات والسرعة فى الأداء، كما لم يشكل الثلاثى الهجومى كيليان مبابى وأنطوان غريزمان وأوليفيه جيرو، أية خطورة على مرمى ألمانيا معظم فترات المباراة.

ويتواصل غياب ثنائي حراسة مرمى منتخب فرنسا، القائد هوغو لوريس وزميله ستيف مانداندا بسبب الإصابة.

في المقابل يسعى منتخب هولندا لتحقيق فوزمعنوي في رحلته نحو استعادة الأمجاد بعدما غاب عن المشاركة في مونديال روسيا بعد فشله فى اجتياز التصفيات.

وكان منتخب هولندا تغلب على بيرو بنتيجة 2 – 1 فى المباراة الودية التي جمعتهما، الخميس الماضي، حيث تمكن ديباي من تسجيل هدفي منتخب بلاده.

الموعد والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:45 بتوقيت القاهرة، و21.45 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس 2، بتعليق يوسف سيف.