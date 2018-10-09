“فيفا” يعلن إستراتيجية عالمية لتعزيز كرة القدم النسائية

أعلن الاتحاد الدولي (الفيفا) اليوم الثلاثاء عن إستراتيجية عالمية جديدة لكرة القدم النسائية، في محاولة لخلق مصادر دخل للعبة وزيادة شعبيتها.

وقال الفيفا في بيان إنه سيعمل بشكل وثيق مع الاتحادات الأعضاء من خلال ورش عمل ومبادرات “لتعزيز مفهوم تمكين المرأة” من خلال كرة القدم.

وقالت السنغالية فاطمة سامورا الأمين العام للفيفا “كرة القدم للسيدات تمثل أولوية قصوى، سنعمل جنبًا إلى جنب مع الاتحادات المحلية الأعضاء، البالغ عددها 211 في جميع أنحاء العالم، لزيادة المشاركة الشعبية وتعزيز القيمة الاقتصادية لكرة القدم النسائية، لضمان أن كل ما نقوم به سيحقق نتائج قوية ودائمة”.

وقال الفيفا إنه سيعمل على مضاعفة عدد لاعبات كرة القدم إلى 60 مليون لاعبة بحلول 2026، وضمان أن تكون جميع الاتحادات الأعضاء قد طورت “إستراتيجيات كرة قدم نسائية شاملة” بحلول 2022.

ويأمل الاتحاد الدولي للعبة أيضًا في توسيع تمثيل المرأة داخل الإطار التنظيمي، بحيث يكون ثلث أعضاء مجلس الفيفا على الأقل من النساء بحلول 2022.