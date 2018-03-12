طاقم تحكيم مصري يتعرض لضرب مبرح في مباراة كرة قدم نسائية (فيديو)

عرض الإعلامي المصري، أحمد شوبير، مقطع فيديو يُظهر لحظة التعدي على طاقم تحكيم مصري بشكل عنيف من قبل الجهاز الفني لإحدى الفرق الرياضية للكرة النسائية.

وحدثت الواقعة ببطولة دوري سيدات تحت 20 سنة لكرة القدم، في مباراة مركز شباب أوسيم ومركز شباب ميت عقبة، وتطور الأمر ليقوم بعض الأشخاص بخلع ملابسهم داخل الملعب لضرب الحكم.

وأوضح “شوبير” عبر برنامجه أن الأزمة نشبت بين أفراد الجهاز الفني لمركز شباب ميت عقبة، وطاقم التحكيم بسبب احتساب ثلاث دقائق فقط وقت بدل ضائع.

وشدد على أن ما حدث كان كارثة بكل المعايير، وطالب الاتحاد المصري لكرة القدم بتوقيع أقصى عقوبة على الفاعل، متسائلًا عن كيفية حماية الاتحاد لحكامه من الضرب والإهانة بهذه الطريقة.