بعد “سوبر هاتريك” في مرمى ليون.. مبابي يدخل تاريخ باريس سان جيرمان

انفرد باريس سان جيرمان بالرقم القياسي لأفضل انطلاقة موسم في تاريخ الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه الأحد على ليون بخماسية نظيفة بينها سوبر هاتريك لمهاجمه كيليان مبابي في ختام المرحلة التاسعة التي شهدت استمرار سلسلة هزائم موناكو.

ونجح كيليان مبابي في تسجيل 4 أهداف خلال مباراة اليوم.

ونشرت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، تقريرًا قالت فيه إن مبابي أصبح أصغر لاعب في تاريخ الدوري الفرنسي، يسجل 4 أهداف في مباراة واحدة في آخر 45 موسم، بعمر 19 عامًا و9 أشهر.

كما سجل مبابي أول سوبر هاتريك في مسيرته الاحترافية خلال 14 دقيقة فقط، وأول هاتريك بقميص سان جيرمان.