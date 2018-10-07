مبابي يقود باريس سان جيرمان لاكتساح ليون بخماسية بالدوري الفرنسي (فيديو)

قاد كيليان مبابي فريقه باريس سان جيرمان لاكتساح ضيفه ليون بخمسة أهداف دون رد، في ختام مباريات الجولة التاسعة للدوري الفرنسي لكرة القدم.

وبدأت المباراة سريعة من جانب سان جيرمان الذي أحرز هدفًا مبكرًا عن طريق البرازيلي نيمار د اسليفا من ضربة جزاء في الدقيقة 9 من زمن اللقاء.

وشهد اللقاء حالتي طرد، الأولى لبريستال كيمبيمب لاعب باريس سان جيرمان في الدقيقة 32، والثانية للوكاس توزارت لاعب ليون في الدقيقة 47 من زمن المباراة.

وفي الشوط الثاني، انفجر كيليان مبابي في وجه الجميع في الملعب بعد أن نجح في تسجيل أربعة أهداف خلال 13 دقيقة فقط، في الدقائق 61 و66 و69 و74 من زمن المباراة، وسط انهيار كامل لليون.

وبهذه النتيجة، يحلق باريس سان جيرمان بعيدًا بالقمة برصيد 27 نقطة، فيما تجمد رصيد ليون عند 14 نقطة في المركز السادس.