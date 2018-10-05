نيمار يحاول إقناع بوغبا بالانضمام إلى باريس سان جيرمان

أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن نيمار مهاجم باريس سان جيرمان أجرى اتصالًا هاتفيًا بالفرنسي بول بوغبا ليقنعه بالانضمام إلى النادي الفرنسي.

وقال موقع “جول” إن النجم البرازيلي اتصل بلاعب وسط مانشستر يونايتد الشهر الماضي بعد مشكلته مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو خلال التدريب ليحاول إقناعه بالانضمام للنادي الباريسي.

وتبادل مورينيو الكلمات اللاذعة مع بوغبا في بداية التدريب التي تلي الخسارة أمام ديربي كاونتي في كأس كاراباو بركلات الترجيح.

وجرّد المدرب الاستثنائي لاعبه الفائز بلقب كأس العالم من شارة القيادة عقب التعادل مع وولفز، بينما حاول نيمار الاستفادة من هذا الخلاف لإقناعه بالرحيل عن “أولد ترافورد”.

وحاول نيمار إقناع بوغبا بالانضمام إلى برشلونة قبل عامين، لكن الدولي الفرنسي فضَّل العودة إلى مانشستر يونايتد من يوفنتوس.

وبغض النظر عن العلاقة المتوترة بين مورينيو، ومبلغ 89 مليون جنيه إسترليني، فإن مانشستر يونايتد غير مستعد للتخلص من لاعب النجوم.

ورغم محاولات نيمار مع بوغبا إلا أن النادي الفرنسي يعاني من مشاكل مالية بسبب توفيق أوضاعه للالتزام بلوائح اللعب المالي النظيف عقب ضم نيمار، وكيليان مبابي، في صفقتين قياسيتين العام الماضي.

ويسعى مورينيو وبوغبا إلى الفوز على نيوكاسل يونايتد يوم السبت لإنقاذ الموسم مبكرًا عقب الخسارة أمام وست هام يونايتد ثم التعادل سلبًيا مع فالنسيا في “أولد ترافورد”.