بروسيا مونشنغلادباخ يهزم بايرن ميونخ ويسقطه في المركز الخامس في ترتيب الدوري الألماني

تلقّى بايرن ميونخ خسارة ثقيلة أمام ضيفه بروسيا مونشنغلادباخ بثلاثة أهداف دون ردٍ، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم السبت، على ملعب “أليانز أرينا”، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الألماني.

وفشل الفريق البافاري بتحقيق الانتصار للمباراة الثالثة على التوالي، بعد أن تعادل مع أوغسبورغ وخسر أمام هيرتا برلين في اللقاءين الماضيين.

وتلقى بايرن ميونخ ثنائية من بروسيا مونشنغلادباخ خلال 6 دقائق في الشوط الأول، حيث افتتح الحسن بليا التهديف في الدقيقة العاشرة من تسديدة زاحفة على يمين الحارس مانويل نوير الذي فشل في التصدي لها.

وأضاف لارس ستيندل الهدف الثاني لمونشنغلادباخ في الدقيقة 16 من عمر المباراة، بعد استغلال خطأ دفاعي في الفريق البافاري.

وخلال الشوط الثاني، عزز باتريك هيرمان فوز مونشنغلادباخ بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 88.

وبذلك يتراجع بايرن ميونخ إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 13 نقطة، بينما قفز مونشنغلادباخ للمركز الثاني برصيد 14 نقطة، ويتصدر بروسيا دورتموند المسابقة برصيد 17 نقطة.