جيمس رودريغيز ينفجر في وجه نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونخ.. تعرف على التفاصيل

أفادت تقارير صحفية ألمانية، اليوم الجمعة، أن الغضب والفوضى تعم غرف تغيير الملابس لنادي بايرن ميونخ، بسبب سياسة مدرب الفريق، الكرواتي نيكو كوفاتش.

وذكرت صحيفة “بيلد” أن اللاعب الكولومبي جيمس رودريغيز انتقد كوفاتش وقال له: “لسنا في فرانكفورت”، في إشارة إلى نادي آينتراخت فرانكفورت الذي كان يدربه كوفاتش.

ويأتي غضب رودريغيز من مدربه كوفاتش بسبب قلة مشاركاته مع بايرن ميونخ، إذ لم يلعب أي دقيقة أمام أوغسبورغ، كما كان بديلًا في المباراة الأخيرة أمام أياكس بدوري أبطال أوروبا.

ووفقًا للصحيفة فإن رودريغيز (27 عامًا) مستاء من غيابه عن التشكيلة الأساسية في أغلب المباريات بايرن ميونخ، وهو ما يؤكد أنه يعتزم الرحيل، وينوي إبلاغ رغبته للمدرب.

وانتقل رودريغيز إلى بايرن ميونخ صيف العام 2017، معارًا من ريال مدريد لمدة موسمين، وفضّل مغادرة الفريق الملكي بسبب قلة مشاركاته أيضًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعبين يشعرون باستياء من كوفاتش، لعدة أسباب، أولها حديثه باللغة الكرواتية أغلب الوقت وليس الألمانية التي يتقنها.

إضافة إلى أن اللاعبين يفتقدون اللعب الهجومي الذي اعتادوا عليه مع المدربين يوب هاينكس وبيب غوارديولا.

كما أن لاعبي بايرن ميونخ منزعجون من سياسة التناوب الغريبة التي يتبعها كوفاتش، إذ يجد اللاعبون أنفسهم على مقاعد البدلاء بعد تقديم مباريات كبيرة.

يشار إلى أن بايرن ميونخ يحتل المركز الثاني في الدوري الألماني، متأخرًا بنقطة خلف المتصدر بروسيا دورتموند، ويستضيف بوروسيا مونشنغلادباخ غدًا السبت.