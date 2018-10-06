نتائج عرض WWE “سوبر شوداون” (صور)

عاد جون سينا بطل العالم 16 مرة إلى حلبات المصارعة الحرة للمحترفين WWE، بعد غياب طويل دام ستة شهور؛ لانشغاله بتصوير فيلمه الجديد مع جاكي شان الذي استلزم بقاءه في الصين طوال هذه المدة.

عودة سينا لم تكن عادية، حيث ظهر بهيئة جديدة وشعر طويل وفقد الكثير من وزنه، لكن ذلك لم يؤثر على كفاءته، حيث تغلب إلى جوار زميله لاشلي بوبي على المنافسين أيدي كيفين أوينز وأيلايس خلال نزال سوبر شوداون في ملبورن في أستراليا، يوم السبت.

كما تغلب فريق نسائي مكون من التوأم نيكي وبيري بيلا وروندا روزي على فريق رايوت سكواد، فيما خسرت بيكي لينش لقب سماكداون للسيدات ضد شارلوت فلير.

وفي نزال بدون قوانين، تغلب غاي ستايلز بطل WWE على ساموا جو، بينما احتفظ أبطال سماكداون للزوجي نيو داي بلقبهما بالفوز على فريق ذا بار.

وخسر الثنائي الزوجي أسكا وناعومي ضد ذا أيكونكس في نزال ثنائي قوي، وفي نزال على لقب الوزن المتوسط فاز بودي ميرفي على سيدريك ألكساندر.

وفي النزال قبل الأخير، حسم فريق ذا شيلد الفوز على فريق مكون من برون سترومان ودولف زيغلر ودرو ماكنتاير.