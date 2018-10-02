لاعب يحتفل بهدفه بشرب البيرة في الملعب‎ (فيديو)

يحتفل لاعبو كرة القدم بالأهداف بطرق مختلفة، لكن أغربها ما فعله كينيدي باكيرغيوغلو قائد فريق هاماربي السويدي بعد هدفه الرائع في مرمى غوتيبورغ في الفوز بثلاثية نظيفة في الدوري يوم أمس الاثنين.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا بديلًا لغابي أندرسن بعد مرور 73 دقيقة، لكنَّه أحرز هدفًا من ركلة حرّة مذهلة من خارج منطقة الجزاء من مسافة 30 ياردة.

وخلال احتفاله ركض نحو الجماهير ليلتقط زجاجة بيرة من أحدهم ويشربها احتفالًا بالهدف المذهل الذي ختم ثلاثي هاماربي.



وشارك باكيرغيوغلو بديلًا عندما كان فريقه متقدمًا بهدفين نظيفين من بيويرن بولسن وجيلان حمد من ركلة الجزاء.

وتصدر اللاعب المخضرم عناوين صحف يوم الثلاثاء بسبب الركلة الحرّة بعيدة المدى التي أطلقها نحو الشباك وكذلك احتفاله المثير للجدل.

وقال باكيرغيوغلو في تصريحات عقب المباراة “انتظرت هذه الفرصة لفترة طويلة. كنت أتمنى تسجيل الأهداف وها أنا أفعلها في غوتنبرغ “.

وعانى اللاعب الموسم الماضي مع النادي، وكان عليه القبول بالجلوس على مقاعد البدلاء والمشاركة لبعض الوقت.

لكنه استغل الفرصة بتسجيل هذا الهدف الرائع واستحق رشفة من البيرة من جماهير النادي خلال احتفاله بهدفه المذهل.