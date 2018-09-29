“كاف” يؤجل قراره بشأن استضافة الكاميرون لكأس الأمم الأفريقية 2019

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم السبت، تأجيل قراره بشأن السماح للكاميرون باستضافة كأس الأمم الأفريقية 2019 حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني.

وسيقوم الاتحاد الأفريقي بزيارتين منفصلتين لتفقد استعدادات الكاميرون في أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني، وسط شكوك حول ما سيحدث بعدما زادت المنتخبات المشاركة من 16 إلى 24.

وتفقد الاتحاد الأفريقي بالفعل خمسة ملاعب في الكاميرون، وكان من المفترض أن تتخذ اللجنة التنفيذية قرارها خلال اجتماع في مصر، يوم الجمعة.

وقال أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي: “لن يتخذ الاتحاد الأفريقي أي قرار قبل الانتخابات الرئاسية الكاميرونية في السابع من أكتوبر. لا نريد التسبب في أي فوضى”.

ومن المفترض إقامة كأس الأمم بين 15 يونيو/ حزيران و13 يوليو/ تموز، بينما كان من المعتاد إقامة المسابقة في يناير/ كانون الثاني.

وذكرت تقارير أنه في حال سحب التنظيم من الكاميرون، فإنه من المرجح أن تقام المنافسات القارية في المغرب.

وأكد الاتحاد الأفريقي أنه سيرسل لجنة تفتيش لتفقد الوضع في ساحل العاج، التي من المفترض أن تستضيف كأس الأمم 2021.