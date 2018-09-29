مرتضى منصور يهدد “كاف” بالطرد من مصر.. ويحسم ملف عودة مؤمن زكريا لنادي الزمالك (فيديو)

وجّه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، تهديدات قوية لرئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أحمد أحمد، بعد الأنباء التي ترددت عن تعرضه للإيقاف لمدة عام، بسبب هجومه على مسؤولي “كاف”.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية: “لا يستطيع كاف إيقافي لمدة عام كما تردد في الساعات الأخيرة، في العديد من وسائل الإعلام، لست عنصرًا من عناصر اللعبة ليتم إيقافي”.

وأضاف منصور: “إذا فرض كاف أي عقوبات عليّ، لن يكون هناك وجود للاتحاد الأفريقي في مصر، سأسحب المقر منهم وأقوم بتأجيره مفروشًا، أقسم بالله مش هدخل أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي وعمرو فهمي السكرتير العام مبنى الكاف في القاهرة”.

وتابع: “ورحمة أمي يا عمرو ما أنا سايبك انت وأبوك، أنت شمام وسكران الـ24 ساعة، أحذر أحمد أحمد لأنني أمتلك تسجيلات تكشف كيف نجح في انتخابات الاتحاد الأفريقي، وسأقوم بتسليمها إلى عيسى حياتو الرئيس السابق للكاف الخاسر في الانتخابات من أجل الحصول على حقه”.

وأردف: “الزمالك يتعرض لمؤامرة في الفترة الحالية من أجل إخفاء أشياء أخرى، وبعد المستوى الجيد الذي قدّمه وشعورهم بأنه سيفوز بالدوري”.

ومن جانب آخر حسم مرتضى موقف ناديه من التعاقد مع مؤمن زكريا لاعب وسط الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد انتهاء تعاقده مع القلعة الحمراء، في نهاية الموسم الحالي.

وقال مرتضى: “الخائن ملهوش وجود عندنا، واللي باس فانلة وجزمة الزمالك، وعندما انتقل للأهلي باس فانلته وجزمته ليس له وجود عندنا”.

وأضاف: “كل ما يشاع عن مؤمن زكريا لا أساس له من الصحة، والموضوع أصبح مثل راجل طلق مراته”.

وفي سياق مختلف أكد منصور أن الثنائي أيمن حفني ومصطفى فتحي، سيشاركان مع الفريق خلال الفترة المقبلة، مثلما حدث مع محمد عنتر والتونسي حمدي النقاز.

وأشار رئيس الزمالك إلى أن النقاز كان أحد نجوم لقاء القادسية الكويتي الذي انتهى بالتعادل الإيجابي (1/1)، مؤكدًا أن كل المستبعدين سيشاركون في المباريات المقبلة.

إلى ذلك أشاد مرتضى بتركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي، بعد تدخله السريع لحل الأزمة التي تعرض لها الوفد الرسمي للنادي في الكويت.

وقال منصور: “عندما أبلغني إسماعيل يوسف بما حدث معهم في لقاء القادسية، تواصلت مع تركي آل الشيخ، فأصدر أوامره للحكم بإيقاف المباراة، حتى تم السماح للوفد بالتواجد في الأماكن المخصصة لهم”.

وأضاف: “تركي آل الشيخ رجل محب لمصر، ولو كانت تلك الأزمة حدثت مع النادي الأهلي، لفعل نفس الأمر لأنه أهلاوي، لن أتحدث عن أي صفقات جديدة قبل تراجعه عن قرار سحب استثماراته من مصر”.

يذكر أن آل الشيخ أعلن في وقت سابق انسحابه من الاستثمار الرياضي في مصر وبيع فيلته الخاصة وتوفير عقود احتراف للاعبي بيراميدز، بسبب الهجوم الذي يتعرض له مؤخرًا.