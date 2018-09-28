بايرن ميونخ يستقر على بديل ريبيري ويتخلص من الحرس القديم نهاية الموسم

أشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني استقر على الدولي الفرنسي فورلان ثايوفين ليكون بديلا لمواطنه المخضرم فرانك ريبيري في صفوف النادي البافاري.

وقالت صحيفة “Ouest-France” الفرنسية إن العملاق البافاري مستعد لإنفاق مبلغ كبير للتعاقد مع أحد أشهر لاعبي أوروبا حاليا.

وتتجه جميع الأنظار إلى إيدن هازارد في تشيلسي لكن الفائز بلقب كأس العالم مع فرنسا ثاوفين لفت الأنظار هذا الموسم بتسجيله ستة أهداف وصنع اخر في ست مباريات بالدوري الفرنسي.

وتألق اللاعب البالغ عمره 25 عاما الموسم الماضي حيث سجل 26 هدفا وصنع 18 في كافة المسابقات ليكون ضمن تشكيلة ديدييه ديشان في مونديال روسيا.

وبات ثايوفين بين الأفضل في أوروبا بفضل هذه الأرقام ليقول لاعب نيوكاسل يونايتد السابق إن قيمته تصل حاليا إلى 70 مليون جنيه استرليني.

ويبدو بايرن ميونخ حريصا لضم ثايوفين بعدما بدأ ريبيري في عامه الأخير على الأرجح في النادي البافاري بعد 11 عاما قضاها في البوندسليغا.

وفاز ريبيري البالغ عمره 35 عاما بثمانية ألقاب للدوري الألماني وخمس بطولات لكأس ألمانيا وواحدة لدوري أبطال أوروبا خلال الفترة التي قضاها في ألمانيا.

ورغم أنه سيضيف لقبا إضافيا على الأقل هذا الموسم إلا أن نيكو كوفاتش المدير الفني الجديد يبدو أنه سيقود الفريق في اتجاه مختلف خاصة بعد الاستغناء عن أرتورو فيدال قبل انطلاق الموسم إلى برشلونة بينما قد يخوض لاعبون مثل آريين روبن وتياغو ورافينيا وجيروم بواتينغ موسمهم الأخير في أليانز آرينا.