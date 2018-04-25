فرانك ريبيري يتعرض للضرب من أحد مشجعي بايرن ميونخ‎

اعتدى أحمد مشجعي بايرن ميونخ على اللاعب الفرنسي فرانك ريبيري خلال مباراة الفريق البافاري أمام ريال مدريد في ذهاب نثف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الفريقي الملكي 2/1.

واقتحم أحد الشباب الملعب عقب صافرة حكم المباراة من أجل الاعتداء على الفرنسي فرانك ريبيرى، الذى أهدر أكثر من فرصة محققة للتهديف اليوم، مما استدعى تدخل الأمن لإنقاذ اللاعب.

وحقق فريق ريال مدريد الإسباني، انتصارًا غاليًا على مضيفه بايرن ميونيخ الألماني بهدفين مقابل هدف في ذهاب المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وللتأهل إلى النهائي، يحتاج الريال للتعادل أو الفوز بأي نتيجة أو الهزيمة بهدف نظيف في لقاء الإياب الذي سيقام على ملعبه “سانتياغو بيرنابيو” الأسبوع المقبل. –

جدير بالذكر أن مباراة العودة ستقام على ملعب “سانتياغو بيرنابيو” الثلاثاء المقبل، والمتأهل من هذه المباراة سيلعب مع الفائز من مباراة ليفربول وروما.