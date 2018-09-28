نيمار وداني ألفيس نجما أسبوع الموضة في باريس (صور)

استغل ثنائي باريس سان جيرمان نيمار وداني ألفيس إقامة أسبوع الموضة في العاصمة الفرنسية؛ ليحضرا أمس الخميس أحد عروض الأزياء.

وجلس الثنائي البرازيلي لمشاهدة عرض أزياء ربيع وصيف 2019.

وسجل نيمار هدفًا من ركلة جزاء في فوز فريقه سان جيرمان 4/1 على ريمس في الدوري الفرنسي، مساء الأربعاء، ليحافظ على بداية مميزة بالدوري؛ بتحقيق الفوز في كافة مبارياته.

وأظهر ألفيس، الذي ارتدى بعض القفازات الجلدية الغريبة، مهاراته في خطوات عارضات الأزياء، حينما ارتدى حذاء زوجته، الكعب العالي، قبل أن يذهب مع نيمار إلى العرض.

وشارك ألفيس بانتظام في فعاليات عروض أسبوع الموضة في باريس مع زميله نيمار؛ بسبب مشاركة زوجته في الكشف عن مجموعات المصممين المشاركين في الفعاليات.

وكان الدولي البرازيلي يملك الوقت الكافي لحضور هذه الفعاليات، حيث مازال يتعافى من إصابته بقطع في الرباط الصليبي، نهاية الموسم الماضي، وحرمته من المشاركة في كأس العالم 2018 في روسيا.

كما أنه لم يخض أي مباراة مع سان جيرمان هذا الموسم، بعد خضوعه لجراحة في ركبته في يونيو الماضي.