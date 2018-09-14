نادي برشلونة ينفي دفع عمولات إضافية في صفقة انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان

نفى نادي برشلونة، اليوم الجمعة، أن يكون دفع عمولة لأندريه كيري، وكيل “البلوغرانا” في سوق أمريكا الجنوبية، نظير رحيل البرازيلي نيمار من النادي الكتالوني لباريس سان جيرمان الفرنسي.

وبعدما ذكرت قناة “كادينا سير” الإذاعية، أمس الخميس، أن الرئيس السابق للبرسا، ساندرو روسيل وقع في 2012 أوراقًا تعهد من خلالها بأن يدفع النادي لكيري 3% من قيمة صفقة انتقال المهاجم البرازيلي، أصدر برشلونة بيانًا نفى من خلاله صحة هذه المعلومات.

وأوضح البيان أن “برشلونة ينفي أن يكون دفع أي أموال لأندريه كيري، كعمولة عن رحيل اللاعب نيمار جونيور”.

وفي هذا الإطار، ذكر النادي الكاتالوني بأن “رحيل اللاعب البرازيلي لم يحدث بموجب عملية انتقال، بل عقب دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده”، التي بلغت 222 مليون يورو.

كما أعلن برشلونة أنه يحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة ضد كل أولئك الذين ينشرون أنباء كاذبة حول النادي.

وكان تعاقد “البلوغرانا” مع نيمار في 2013، أول عملية تعاون بين كيري وبرشلونة، وهي علاقة استمرت على مدار السنوات التالية، إذ تدخل المسؤول البرازيلي لإتمام صفقات انضمام كل من مواطنيه باولينيو وأرثر ميلو وفيليبي كوتينيو، بالإضافة إلى الكولومبي ياري مينا.