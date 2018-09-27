هل يلحق هيرتا برلين الخسارة الثانية ببايرن ميونخ في الدوري الألماني؟

قبل عدة أسابيع، لم يكن أحد ليتوقع أن تكون مباراة هيرتا برلين وبايرن ميونخ غدًا الجمعة هي مواجهة على قمَّة الترتيب في دوري الدرجة الأولى الألماني، لكن البداية المفاجئة لفريق العاصمة زادت من آمال تحقيق أول انتصار على المنافس البافاري في 9 سنوات.

وبدأ هيرتا بقيادة مدربه بال دارداي الموسم بـ 3 انتصارات وتعادل قبل خسارته 1/3 أمام فيردر بريمن يوم الثلاثاء، وهي هزيمة لم تؤثر على معنوياته قبل المباراة الكبيرة في برلين.

وقال دارداي قبل مواجهة بايرن ميونخ في العاصمة الألمانية: “سيكون من الجميل بعد كل هذه السنوات أن نسجل هدف الفوز”.

ووفقًا لكرة القدم المثيرة التي يقدّمها هيرتا والتي تعتمد على مزيج بين الخبرة والشباب، لدى المدرب المجري الذي تولى المسؤولية في 2015 كل الحق في أن يكون مفعمًا بالأمل.

وجنى هيرتا ثمار ضم الجناح جيفيرو ديلروسن (20 عامًا)، فسجل اللاعب الهولندي هدفين وصنع 3 في مبارياته الأربع الأولى.

وانضم لاعب مانشستر سيتي السابق مقابل 250 ألف يورو فقط (292750 دولارًا) من بطل إنجلترا بعدما أمضى أغلب الوقت في الفريق الاحتياطي.

وكان السلوفاكي أوندريه دودا مؤثرًا بشكل مماثل في موسمه الأول دون إصابات، وأصبح أول لاعب من هيرتا يسجل 4 أهداف في أول 4 مباريات بالموسم.

وإضافة لذلك هناك المهاجم فيداد إبيسفيتس (34 عامًا) الذي سجل 3 أهداف وصنع هدفًا آخر، والمهاجم المخضرم سالومون كالو.

وقال دارداي: “قمنا بانتظام بتغيير أسلوب لعبنا في السنوات الأخيرة. ضد بروسيا مونشنغلادباخ (في الجولة قبل الماضية) كان هناك 7 لاعبين في الملعب بوسعهم صناعة الأهداف. لم تكن تلك الحال قبل بضع سنوات”.

وأضاف “لاعبونا الصغار يحفزون الكبار من أجل الأداء بشكل أفضل؛ لأنهم هم أنفسهم يرغبون في مواصلة اللعب لفترة”.

لكن هيرتا برلين سيكون عليه توخّي المزيد من الحذر من طريقة دفاعه داخل المنطقة إذا أراد تجنّب احتساب ركلة جزاء أخرى ضده. واحتسبت 5 ركلات جزاء ضد هيرتا برلين في مبارياته الخمس الأولى في الدوري.

كما تعرَّض لاعب واحد على الأقل من هيرتا للإصابة في تلك المباريات، وكان أحدث ضحيّة الحارس الأساسي رونه يارشتاين الذي سيغيب أمام بايرن ميونخ.

وسيدخل بايرن ميونخ، الذي يتصدر الترتيب برصيد 13 نقطة متقدما بـ 3 نقاط على هيرتا برلين صاحب المركز الرابع، المباراة عقب تعادله 1/1 مع أوغسبورغ في منتصف الأسبوع ليفقد أول نقاط في 5 مباريات.

ويحل بروسيا دورتموند، المنتشي بفوزه الساحق 7/0 على نورمبرغ، ضيفًا على باير ليفركوزن بعد غد السبت.

وفي المقابل يواجه شالكة كابوسًا عقب خسارته أول 5 مباريات في الموسم وسيأمل وصيف البطل الموسم الماضي أن يحصد نقاطه الأولى هذا الموسم على أرضه أمام ماينتس فريق وسط الترتيب.