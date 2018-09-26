لماذا أصبح مستقبل رودريغز مع بايرن ميونخ رواية مشوقة؟

وصفت الصحف الألمانية مستقبل الكولومبي جيمس رودريغيز المعار من ريال مدريد لبايرن ميونخ بالرواية المشوقة، التي قد تخبئ عدة مفاجآت في المستقبل.

وأعار ريال مدريد نجمه الكولومبي للفريق الألماني صيف 2017 لمدة موسمين مقابل 10 ملايين يورو، مع بند يتيح لبايرن ميونخ شراء عقده مقابل 42 مليون يورو في نهاية فترة الإعارة.

وذكرت عدة تقارير إعلامية أن النجم الكولومبي لا يخفي عشقه لفريقه السابق ريال مدريد، ويرغب في العودة عند نهاية فترة إعارته، كما أن عدة فرق إنجليزية ترغب في ضمه.

وحسب الصحافة الألمانية فالبرتغالي خورخي مينديز وكيل اللاعب، سيجتمع مع إدارة بايرن ميونخ في نهاية السنة الحالية لإيجاد حل لمستقبل لاعبه.

ويفكر بايرن ميونخ في دفع 42 مليون يورو لريال مدريد، لشراء عقده بشكل نهائي، لكنه أيضًا يطرحه للبيع صيف 2019 للحصول على مبلغ أكبر من أندية إنجليزية ترغب في ضمه.