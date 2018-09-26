موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يسعى ريال مدريد للبناء على آخر نتيجتين أوروبية ومحلية لتمديد سلسلة انتصاراته حين يحل ضيفًا على إشبيلية، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب “رامون سانشيز بيثخوان”، في مباراة بالجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

يدخل ريال مدريد المباراة محتلًا المركز الثاني برصيد 13 نقطة خلف غريمه التقليدي برشلونة الذي يتفوّق عليه بفارق الأهداف بعد التعادل في الجولة الماضية أمام جيرونا 2-2 لكل فريق، وكان الملكي قد تعادل في الجولة الرابعة أمام أتلتيك بلباو 1-1، وبذلك لا يوجد أي فريق في الليغا حقق العلامة الكاملة.

ريال مدريد لا يفقد لاعبين خلال المباراة سوى داني كارفخال الظهير الأيمن الذي سيغيب للمرّة الثانية على التوالي، وسيحل مكانه الوافد الجديد ألفارو أودريوزولا.

على الجانب الآخر، يحتل إشبيلية المركز السابع في جدول ترتيب الليغا برصيد 7 نقاط، وسيدخل الفريق الأندلسي اللقاء، وهو منتشيًا بالفوز العريض الذي حقَّقه بالجولة الماضية على ليفانتي بستة أهداف لهدفين.

الموعد والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 11:00 بتوقيت السعودية، الـ 10:00 بتوقيت القاهرة، مباشرة على قناة beIN SPORTS HD3 بتعليق علي محمد علي