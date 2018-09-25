أوغسبورغ يجبر بايرن ميونخ على التعادل في الدوري الألماني

أوغسبورغ يجبر بايرن ميونخ على التعادل في الدوري الألماني

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

تعادل بايرن ميونخ مع ضيفه أوغسبورغ بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “أليانز أرينا”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الألماني.

وافتتح آريين روبن، التسجيل للبايرن في الدقيقة 48، فيما عادل فيليكس غوتزة النتيجة في الدقيقة 86.

وارتفع رصيد الفريق البافاري إلى 13 نقطة في قمة الدوري الألماني، كما ارتفع رصيد أوغسبورغ إلى 5 نقاط في المركز الحادي عشر.

وتمكن آريين روبن، من تسجيل هدف التقدم بعد عمل رائع من جنابري والذي أهدى له الكرة بعد مراوغة مدافعي أوغسبورغ ليضعها الجناح الهولندي بقوة في الشباك.

ونجح البديل فيليكس غوتزة، شقيق ماريو غوتزة، لاعب بروسيا دورتموند، في إدراك هدف التعادل لصالح فريقه في الدقيقة 86، بعد خطأ فادح من نوير.

ورفض غوتزة الاحتفال أمام جماهير فريقه السابق، إذ لعب في رديف البايرن قبل أن ينتقل إلى أوغسبورغ مطلع هذا الموسم.

وأسفرت مبارتان بنفس الجولة اليوم عن فوز هوفنهايم على مضيفه هانوفر بثلاثة أهداف لهدف، وفرايبورغ على ضيفه شالكة بهدف نظيف.

ويحمل بايرن ميونخ لقب النسخ الست الأخيرة من المسابقة، وهو الأكثر تتويجًا بإجمالي 28 لقبًا.

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