أوغسبورغ يجبر بايرن ميونخ على التعادل في الدوري الألماني

تعادل بايرن ميونخ مع ضيفه أوغسبورغ بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “أليانز أرينا”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الألماني.

وافتتح آريين روبن، التسجيل للبايرن في الدقيقة 48، فيما عادل فيليكس غوتزة النتيجة في الدقيقة 86.

وارتفع رصيد الفريق البافاري إلى 13 نقطة في قمة الدوري الألماني، كما ارتفع رصيد أوغسبورغ إلى 5 نقاط في المركز الحادي عشر.

وتمكن آريين روبن، من تسجيل هدف التقدم بعد عمل رائع من جنابري والذي أهدى له الكرة بعد مراوغة مدافعي أوغسبورغ ليضعها الجناح الهولندي بقوة في الشباك.

الدوري الالماني | بايرن ميونخ 1 × 0 اوغسبورغ | هدف اول بايرن ميونخ HD روبن بعد مجهود رااائع من غنابري Via : @if24hd_ pic.twitter.com/deCPw1Tjk6 — ????⚫️???????????? (@OOWW4404) September 25, 2018

ونجح البديل فيليكس غوتزة، شقيق ماريو غوتزة، لاعب بروسيا دورتموند، في إدراك هدف التعادل لصالح فريقه في الدقيقة 86، بعد خطأ فادح من نوير.

ورفض غوتزة الاحتفال أمام جماهير فريقه السابق، إذ لعب في رديف البايرن قبل أن ينتقل إلى أوغسبورغ مطلع هذا الموسم.

الدوري الالماني | بايرن ميونخ 1 × 1 اغسبورغ | هدف التعادل اغسبورغ د86 قوتزة HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/p3zBZRWrfD — ????⚫️???????????? (@OOWW4404) September 25, 2018

وأسفرت مبارتان بنفس الجولة اليوم عن فوز هوفنهايم على مضيفه هانوفر بثلاثة أهداف لهدف، وفرايبورغ على ضيفه شالكة بهدف نظيف.

ويحمل بايرن ميونخ لقب النسخ الست الأخيرة من المسابقة، وهو الأكثر تتويجًا بإجمالي 28 لقبًا.