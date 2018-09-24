كوفاتش: هكذا أستفيد من رودريغز في بايرن ميونخ

أسهب المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني، نيكو كوفاتش، في الإشادة باللاعب الدولي الكولومبي جيمس رودريغيز، بعد أن سجل الأخير هدفًا في أولى مبارياته في الدوري الألماني (بوندسليغا) ضمن التشكيلة الأساسية للفريق البافاري.

وسجل رودريغيز هدفًا في المباراة التي جمعت بين بايرن ميونخ وشالكه، السبت الماضي، وانتهت لصالح الأول بهدفين نظيفين.

وقال كوفاتش في المؤتمر الصحفي، الذي عقده، اليوم، على هامش مباراة بايرن ميونخ أمام جاره أوغسبورغ، غدًا الثلاثاء، في الجولة الخامسة من البوندسليغا: “أريد أن أشيد بخاميس؛ لأن هناك أسبابًا تمكنني من هذا، نظرًا لما قدمه في المباريات الثلاث الأخيرة”.

وأحرز اللاعب الكولومبي برأسية في المباراة التي فاز بها بايرن ميونخ 3-1 على باير ليفركوزن، في 15 سبتمبر (أيلول) الجاري، كما صنع هدفًا لزميله ريناتو سانشيز أمام بنفيكا في بطولة دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي انتهى بفوز النادي الألماني 2-0.

كما تسبب في ركلة جزاء في مباراة، السبت الماضي، أمام شالكه، والتي نجح في التسجيل منها المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي.

وتابع كوفاتش قائلًا: “إنه يتعامل بثقة كبيرة عندما يستحوذ على الكرة، إنه شخص يمكنه التأقلم مع أي موقف، سواء كان بمفرده أو محاطًا باثنين من اللاعبين، إنه يجد الحل دائمًا”.

واستطرد قائلًا: “إنه يقوم بهذا على نحو جيد للغاية، لديه إحساس عالٍ بالموقف، ولديه إحساس بالمساحات وأكثر ما يروق لي هو أنه يضع نفسه في خدمة الفريق”.

وأثنى كوفاتش أيضًا على التطور الذي طرأ على الأداء الدفاعي للاعب الكولومبي، الذي يمثل العمود الفقري لمنتخب بلاده، وأكمل قائلًا: “إنه يستطيع القيام بكل شيء على المستويين الهجومي والدفاعي، إنه يتطور يوميًا”.

ويتربع بايرن ميونخ على صدارة البوندسليغا، بعد أن حقق العلامة الكاملة في أربع مباريات حتى الآن، ويستضيف غدًا جاره أوغسبورغ، صاحب المركز الحادي عشر في جدول الترتيب.