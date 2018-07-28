جيمس رودريغيز يرد على تقارير رحيله عن بايرن ميونخ 

قضى لاعب كرة القدم الكولومبي جيمس رودريغيز، اليوم السبت، على الشائعات المنتشرة حول رغبته في الرحيل عن بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي تصريح صحفي، قال رودريغيز:”أعلم أن هناك الكثير من الشائعات، لكنني سعيد في ميونخ، وأفكر فقط في البايرن”.

وأضاف:”أنا سعيد جدًا بعامي الأول هنا، لكنني أرغب في الفوز بألقاب أكثر هذا العام، وأثبت نفسي كعنصر مهم في هذا الفريق”.

وترددت أنباء عبر وسائل الإعلام المختلفة حول رغبة رودريغيز في العودة إلى ريال مدريد الإسباني.

وانتقل رودريغيز إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لموسمين تنتهي الموسم المقبل، حيث أنه تمت الموافقة على رحيله إلى البافاري بعد تجديد التعاقد مع الملكي حتى 2021.

ومنذ انتقاله إلى بايرن ميونخ، شارك رودريغيز في 39 مباراة تمكن من إحراز 8 أهداف، وساهم بصناعة 14 هدفًا.