فيليب لام يتمنى فوز ألمانيا باستضافة بطولة أمم أوروبا 2024 لتعزيز وحدة البلاد

يأمل فيليب لام، قائد منتخب ألمانيا السابق، أن يفوز عرض بلاده لاستضافة بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم، قائلًا إن ذلك سيعزز وحدة بلاده.

ويشغل لام، الذي قاد منتخب ألمانيا للتتويج بكأس العالم 2014، منصب سفير العرض الألماني، الذي يتنافس مع عرض تركي لاستضافة المسابقة القارية، ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم البلد الفائز، بعد غد الخميس.

وقال لام في مقابلة مع تلفزيون “رويترز” في لندن، أمس الإثنين: “يحدث تقارب بين الجميع وهذه إحدى المميزات الكبيرة في كرة القدم، إنها توحد الناس من مختلف الخلفيات وهذا أمر رائع. ولهذا السبب نريد أن نستضيف البطولة.

“أظهرنا قدرتنا سابقًا على استضافة البطولات الكبرى، يمكن لألمانيا أن تنظم البطولة، فلدينا الملاعب ونملك البنية التحتية اللازمة، كما أن الشعب الألماني يتمتع بكرم الضيافة، ونرحب بالزائرين من مختلف دول العالم”.

وودعت ألمانيا كأس العالم الأخيرة من دور المجموعات في روسيا هذا العام، وأعلن لاعب الوسط مسعود أوزيل اعتزاله بعدها متعللًا “بالعنصرية وعدم الاحترام” تجاه أصوله التركية.

وأثار قرار لاعب آرسنال موجة من الجدل في ألمانيا، التي تشهد زيادة في الاحتجاجات المعارضة لارتفاع معدلات الهجرة.

وشدد لام على أهمية العرض الذي تقدمت به ألمانيا، وقال: “أعتقد أن الفرصة تتخطى ألمانيا لتشمل أوروبا ككل، من أجل أن تقترب من بعضها البعض، طفت قضية الهجرة على السطح في السنوات القليلة الماضية، ليس في ألمانيا فحسب ولكن في جميع أنحاء القارة الأوروبية”. وقال ماركوس شتينغر، رئيس العرض الألماني: “شعار العرض الذي تقدمنا به هو “كرة القدم توحدنا” إذ نؤمن بشدة بالتأثير الهائل للّعبة على الناس.

“لهذا نريد أن نظهر للعالم وأوروبا أن بمقدورنا أن نحتفل معًا، بغض النظر عن البلد الذي ينحدر منه أي شخص”.