ليروي ساني يغادر معسكر منتخب ألمانيا “فجأة” لهذا السبب

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة، غياب ليروي ساني المحترف في مانشستر سيتي الإنجليزي عن مباراة بيرو الودية، لأسباب خاصة.

ووفقًا لبيان موقع الاتحاد المحلي للعبة عبر شبكة الإنترنت، “ليروي ساني غادر فندق معسكر المنتخب الوطني في ميونيخ لأسباب خاصة، وبالتالي سيغيب عن مباراة ألمانيا وبيرو الودية، الأحد المقبل”.

وأضاف البيان “قرار خروج ساني من المعسكر تم اتخاذه بعد التشاور مع يواكيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني”.

ونشرت صحيفة “بيلد” الألمانية خبرًا مقتضبًا قالت فيه إن: “ليروي ساني غادر بعثة المُنتخب بسبب تواجد حبيبته في المشفى من أجل الولادة”.

وخاض المنتخب الألماني أمس الخميس مباراته الأولى في بطولة دوري الأمم الأوروبية حيث تعادل سلبيًا مع فرنسا (بطل العالم).

وتم الدفع بساني خلال شوط المباراة الثاني خاصة أنه ملازم لدكة البدلاء منذ بداية اللقاء.