هل أخطا ميسي ورونالدو بالغياب عن حفل الفيفا The Best؟

غاب النجمان الأبرز في العالم طيلة 10 سنوات الماضية الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو عن حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم والذي نظم في لندن وشهد تتويج الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة أفضل لاعب في العالم ” ذا بيست ” حسب الفيفا.

وليست المرة الأولى التي يغيب خلالها النجمان عن حفل الجوائز سواء المنظمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لكنها على صعيد حفلات الفيفا لأول مرة يغيبان معًا وسبق لرونالدو الغياب مرة عن الحفل.

واعتبرت حركة النجمان بمثابة قلة احترام لزملائهم اللاعبين الذي حضروا الحفل وتوجوا بالألقاب وظهر جليًا من خلال تقديم تشكيلة الفيفا المثالية والتي كان النجمان ضمنهما أن غيابهما مزعج لدرجة أن مقدم الحفل الممثل البريطاني قال مازحًا:” يغيب شخصان لا نعرفهما.”

ورغم كون النجمان وجدا مبررًا للغياب حيث برر رونالدو غيابه بالبقاء برفقة فريقه للاستعداد للقاء الأربعاء فيما غاب ميسي لأسباب عائلية لم يعلن تفاصيلها، لكن أغلب اللاعبين الذي حضروا الحفل مطالبين بالعودة لفرقهم ولعب لقاءات وسط الأسبوع كما أن النجم الأرجنتيني والنجم البرتغالي أعلنا حضورهما سابقًا وغيّرا رأيهما في اللحظات الأخيرة.

وحسب صحيفة ” ماركا ” فالفيفا اعتبر غيابهما معًا بمثابة قلة احترام وتقدير لكرة القدم وظهر جليًا بعض الغضب من سلوك أبرز لاعبين في العالم حيث عبرا عن أنانية مفرطة بعدم الحضور لتهنئة الفائزين بروح رياضية ويتقبلان الخسارة.

وقال المدرب الإيطالي الشهير فابيو كابيلو :” إنها قلة احترام، يجب أن نكون حاضرين حين نفوز وحين نخسر أيضًا .”

وقد يؤدي غيابهما معًا عن الحفل لعلاقة سيئة تجمعهما بالاتحاد الدولي لكرة القدم في المستقبل وتؤثر على حظوظهما في الفوز بالجوائز الفردية في السنوات القليلة القادمة.