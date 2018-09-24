أبرز لقطات حفل الفيفا 2018 ‎ The Best (صور)

شهد حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي أقيم في لندن، لتتويج أفضل اللاعبين واللاعبات والمدربين والجماهير، حضور عدة نجوم في عالم كرة القدم في الوقت الحالي وأساطير لكرة القدم العالمية سابقًا.

وقدم الحفل الممثل البريطاني إدريس ألابا رفقة الصحفية الفرنسية أن –لور – بونيه، وشهد فوز الجناح المصري محمد صلاح بجائزة بوشكاش كصاحب أفضل هدف في السنة، لكنه غاب عن أفضل تشكيلة في السنة.

ونشرت المواقع الإلكترونية عدة صور للحفل الذي تميز بحضور اللاعبين وعائلاتهم وزوجاتهم وصديقاتهم، وقد ظهرت بعضهن في قمة الأناقة والجمال.

كما حضر الحفل البطل السعودي مساعد الدوسري بطل العالم في لعبة فيفا 18، الذي زار لاعبي ريال مدريد الحاضرين في الحفل وأخذ صورًا معهم.

وأثناء تقديم جائزة أفضل مدرب لفرق ومنتخبات النساء، فقد كان مدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت أحد مقدمي الجائزة، ونزع الممثل البريطاني إدريس ألابا قميصه ليظهر سترته كتقليد لعادة مدرب منتخب إنجلترا خلال اللقاءات، كما اقترح عليه العمل سويًا في عالم الموضة والأزياء.

وحضر الحفل عدة أساطير لكرة القدم العربية ومن بينهم السعودي سامي الجابر، الذي قدم إحدى جوائز الحفل الخاصة بأفضل جمهور.