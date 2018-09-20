والد أوباميانغ مدربًا لمنتخب الغابون برفقة دانييل كوزين

أعلن الاتحاد الغابوني لكرة القدم تعيين الدولي السابق دانييل كوزين، وبيير فرانسوا أوباميانغ والد نجم آرسنال بيير إيمريك أوباميانغ، مدربين جديدين لمنتخب الغابون خلفًا للإسباني خوسيه أنطونيو كاماتشو الذي أقيل من منصبه بعد الخسارة وديًا أمام زامبيا.

ويعيش منتخب الغابون وضعًا سيئًا في تصفيات أمم أفريقيا الكاميرون 2019 حيث جمع نقطة واحدة من لقاءين بتعادله بميدانه أمام بورندي وخسارته أمام مالي ويبتعد بفارق 3 نقاط عن المركز الثاني، و5 عن المركز الأول.

ولعب دانييل كوزين سابقًا لعدة فرق أوروبية أبرزها غلاسكو رينجرز وهال سيتي، بينما فرانسوا أوباميانغ لعب لمنتخب الغابون 80 لقاء دوليًا ويقود أعمال نجله مهاجم آرسنال.

وبحسب بيان الاتحاد الغابوني فقد جاء اختيار المدربين لكونهما يعرفان كرة القدم الغابونية جيدًا ومحيطها وأغلب المحترفين في القارة الأوروبية.