ساري يستبعد إيدين هازارد من مباراة تشيلسي وباوك سالونيكا اليوناني بالدوري الأوروبي

فضل الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي منح بعض لاعبيه الأساسيين الراحة خلال لقاء باوك سالونكا اليوناني في بداية مشوار الفريق في مسابقة الدوري الأوروبي، بعد بداية مشوار جيدة في الدوري الإنجليزي الممتاز حقق من خلالها 5 انتصارات في 5 لقاءات ويتقاسم الصدارة مع ليفربول.

وجاء على رأس اللاعبين الذين لن يشاركوا في اللقاء النجم الأول للفريق وهدافه البلجيكي إدين هازارد، والذي سجل هاتريك في اللقاء أمام كارديف سيتي ويتصدر هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بـ5 أهداف.

ويرغب المدرب الإيطالي في أن يكون نجمه جاهزًا للقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يراهن على الفوز باللقب.

وبجانب هازارد منح ساري الراحة أيضًا للكرواتي ماتيو كوفاسيتش والمدافعين البرازيليين دافيد لويز وإيمرسون بالميري.

وستكون الفرصة متاحة لعدة لاعبين للمشاركة في اللقاء كالمدافع المخضرم غاري كاهيل والدولي الإنجليزي الشاب روبن لوفنتوس تشيك.