بتسجيل مذهل.. إبراهيموفيتش يدخل التاريخ بهدفه رقم 500 (فيديو)

دخل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش التاريخ بتسجيله الهدف رقم 500 في مسيرته مع كرة القدم.

وجاء هدف إبراهيموفيتش في مباراة فريقه لوس أنجليس غالاكسي أمام تورونتو إف سي في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وانتهت المباراة بفوز تورونتو إف سي بخمسة أهداف مقابل 3 أهداف لغالاكسي.

وسجل إبرا هدف فريقه الأول عندما كان تورونتو متقدمًا بثلاثة أهداف ليقلل الفارق إلى هدفين.

واستغل إبراهيموفيتش، 36 عامًا، تمريرة عالية من زميله وسدد الكرة في لعبة هوائية فسكنت الشباك.

انضم إبراهيموفيتش إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو في نادي الـ”500 هدف” ليصبح ثالث لاعب يسجل هذا العدد من الأهداف ولا يزال في الملاعب.

وأحرز إبراهيموفيتش 62 هدفا من أهدافه الخمسمئة للمنتخب السويدي بينما توزعت الأهداف الأخرى على الأندية التي لعب في صفوفها وهي: مالمو اف اف السويدي، أياكس امستردام الهولندي، يوفنتوس الإيطالي، إنترناسيونالي الإيطالي، برشلونة الإسباني، إيه سي ميلان الإيطالي، باريس سان جيرمان الفرنسي، مانشستر يونايتد الإنجليزي وهو آخر ناد يلعب فيه قبل انتقاله إلى لوس أنجليس الأمريكي الموسم الماضي.