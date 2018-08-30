للمرة الثانية.. إبراهيموفيتش يصفع لاعبًا في الدوري الأمريكي (فيديو)

تعرض النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لغرامة مالية لم يتم الكشف عنها؛ بعد اتهامه بصفع أحد المنافسين على وجهه خلال المباراة. وعقب مباراة ديربي لوس أنغليس أمام لوس أنغليس إف.سي في الدوري الأمريكي، زعم لي نغوين لاعب لوس إنغليس إف.سي، أن زلاتان ضربه على وجهه.

وأظهر مقطع فيديو مقتضب مهاجم مانشستر يونايتد السابق، البالغ عمره 36 عامًا، وهو يضع يديه على وجه نغوين خلال المباراة.

وعقب انتشار مقطع فيديو للواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كتب نغوين عبر حسابه على تويتر: “لست متأكدًا من قواعد الدوري الأمريكي للمحترفين، لكني أعتقد أن صفع لاعبين آخرين شيء عادي هذه الأيام”.

وانتهت مباراة القمة التي أقيمت، فجر يوم السبت الماضي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق؛ ما وضع لوس أنغليس غالاكسي، فريق إبراهيموفيتش، في المركز السابع بالمنطقة الغربية، مقابل المركز الثالث للوس أنغليس إف.سي.

وسجل إبرا، الذي حصل على أول بطاقة حمراء له في الدوري الأمريكي؛ بعدما صفع أيضًا مايكل بيتراسو من فريق مونتريال، الهدف الأول، لكن أدرك كارلوس فيلا التعادل للوس أنغليس إف.سي من ركلة جزاء.

لكنه نجا من عقوبة الطرد في مباراة الدربي، بينما أدى انتشار الفيديو إلى فرض غرامة مالية لم تكشف رابطة الدوري الأمريكي للمحترفين عن قيمتها.