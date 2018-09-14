باريس سان جيرمان يكتسح سانت إيتيان ويحلق في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي (فيديو)

واصل فريق باريس سان جيرمان، التحليق على قمة ترتيب جدول الدوري الفرنسي لكرة القدم، واكتسح ضيفه سانت إيتيان بأربعة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمسابقة المحلية.

أحرز رباعية سان جيرمان، الألماني جوليان دراكسلر والأوروغواياني إدينسون كافاني من ضربة جزاء والأرجنتيني أنخيل دي ماريا وموسى ديابي في الدقائق 22 و51 و76 و84 من زمن المباراة.

بذلك، واصل باريس سان جيرمان التحليق على القمة برصيد 15 نقطة، فيما تجمد رصيد سانت إيتيان عند 6 نقاط في المركز الثاني عشر.

ويحمل باريس سان جيرمان لقب النسخة الأخيرة، ويعد سانت إيتيان أكثر الفرق تتويجًا باللقب في 10 مناسبات.