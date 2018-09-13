باريس سان جيرمان يتعاقد مع علامة مايكل جوردان (صور)

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الخميس، تعاقده مع العلامة التجارية “جوردان”، المملوكة لأسطورة كرة السلة الأمريكي، مايكل جوردان، لرعاية قمصان الفريق.

وأوضحت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن العلامة التجارية ستحل مكان علامة شركة “نايكي” على صدر قميص الفريق الباريسي، وذلك من خلال القميص الثالث.

وسيخوض باريس سان جيرمان مبارياته خارج ملعبه بالقميص الثالث.

وأضافت الصحيفة، أن أول ظهور للعلامة التجارية الجديدة مع باريس سان جيرمان سيكون في مباراة الفريق أمام ليفربول، يوم 18 سبتمبر الحالي.

وعلامة “جوردان” التجارية تابعة لشركة “نايكي” الراعي الرئيسي لقمصان باريس سان جيرمان، ويعد هذا الاتفاق الأول من نوعه الذي يجمع بين كرة السلة وكرة القدم.

يلعب باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب ليفربول ونابولي وسرفينا زفيزدا الصربي.