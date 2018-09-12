هل يلعب مبابي وديمبلي مع منتخب فرنسا في نهائيات أمم أوروبا للأمل؟

تأهل منتخب الأمل الفرنسي لنهائيات أمم أوروبا 2019 التي تحتضنها إيطاليا في حزيران/يونيو 2019، والمؤهلة للألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد غياب 12 عامًا، وقبل نهاية التصفيات الأوروبية بجولتين.

وبالنظر إلى أهمية البطولة وقيمتها؛ لكونها مؤهلة للألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو 2020، فبعض وسائل الإعلام الفرنسية أصبحت تطالب بمشاركة بعض النجوم في البطولة لضمان التأهل.

وغابت فرنسا عن مسابقة كرة القدم في الألعاب الأولمبية الصيفية، منذ نسخة أتلانتا الأمريكية في 1996، وتأمل في التأهل لطوكيو 2020، خاصة أن منتخبها للأمل سيشارك تلقائيًا في نسخة 2024؛ لكون باريس ستحتضن الألعاب الأولمبية الصيفية.

وبإمكان 4 لاعبين من المنتخب الفائز بكأس العالم في روسيا المشاركة في نهائيات أمم أوروبا 2019، وهم النجم كليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، وعثمان ديمبلي، نجم برشلونة، ولوكاس هيرنانديز، لاعب أتلتيكو مدريد، وبنجامين بافارد، لاعب شتوتغارت.

ويحتاج الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لإقناع فرق اللاعبين الأربعة بمشاركتهم في البطولة، رغم كونها مسابقة دولية، خاصة في ظل إقامتها في العطلة المخصصة للاعبين الذين يفضلون الاستفادة منها للعودة لفرقهم مع بداية الاستعداد للموسم الجديد.